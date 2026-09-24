Митрополит Екатеринодарский и Кубанский посетил мкр. «Родные Просторы»

Это первый храм, построенный ГК ТОЧНО совместно с благотворительным фондом Точно ДОБРО.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий совершил божественную литургию и чин освящения храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который возведен в краснодарском микрорайоне «Родные Просторы».

Строительство нового духовного центра в мкр. «Родные Просторы» началось в 2020 году. Храм спроектирован в двух уровнях и занимает более 500 кв. м. Нижний придел посвящен Святому благоверному Князю Вячеславу Чешскому. На протяжении 4 лет здесь проходили литургии и праздничные службы для горожан. Строительство верхнего придела, посвященного святым апостолам Петру и Павлу, завершили в конце 2024 года.

Храм отличает необычная монохромная роспись, выполненная в приглушенных оттенках. Для традиционного храмового декора такое решение — большая редкость. Над убранством работали семь художников из разных городов России. Они создали канонические образы — сцены библейских событий, изображения святых и богословские символы.

После праздничной службы митрополит Василий наградил благотворителей и сотрудников, которые участвовали в строительстве храмового комплекса.

За заслуги перед Екатеринодарской и Кубанской епархией Русской православной церкви владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и вице-президент компании Станислав Николенко получили медали святой великомученицы Екатерины I степени. А директор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга была награждена архиерейской грамотой за усердные труды во славу Русской православной церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Храм первоверховных апостолов Петра и Павла стал важной составляющей самодостаточного микрорайона «Родные Просторы». Сегодня здесь уже сформирована полноценная городская среда с собственной инфраструктурой: работают два детских сада и школа — одна из лучших в Краснодарском крае. Скоро откроется третий детский сад, строится детско-взрослая поликлиника и фитнес-клуб с акватермальным комплексом со всесезонным открытым бассейном.

Гордость микрорайона и точка притяжения для его жителей и всех горожан — парк семейного отдыха «Родные просторы» площадью 9 га со спортивными и игровыми зонами, пространством для проведения мероприятий с контактным фонтаном, скейт-парком, велодорожками, площадкой для тренировки и выгула домашних питомцев.

По оценкам экспертов, сегодня покупатели недвижимости все чаще выбирают именно проекты с самодостаточной инфраструктурой, которая повышает привлекательность жилья и создает понятную основу для инвестиционного спроса. И чем больше таких функций сосредоточено рядом с домом, тем более интересным проект становится как для жителей, так и для инвесторов.

В «Родных Просторах» 19 домов из 29 уже введены в эксплуатацию, этой осенью жители получат ключи еще от двух — 14-го и 15-го литеров.

МКР «Родные Просторы»

Застройщик ООО СЗ «Югстройимпериал» (бренд ТОЧНО)

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