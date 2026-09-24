В Дагестане расследуют дело о похищении пенсии умершего на 1,8 млн рублей
В Кизилюртовском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По данным правоохранителей, житель села Новосаситли скончался в 2006 году, однако пенсионные выплаты на его имя продолжали начисляться вплоть до 2023 года. За этот период неизвестные похитили более 1,8 млн руб., причинив ущерб Социальному фонду России.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что суд оштрафовал ставропольского врача за поддельные рецепты на имя умершего.