В Дагестане расследуют дело о похищении пенсии умершего на 1,8 млн рублей

В Кизилюртовском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, житель села Новосаситли скончался в 2006 году, однако пенсионные выплаты на его имя продолжали начисляться вплоть до 2023 года. За этот период неизвестные похитили более 1,8 млн руб., причинив ущерб Социальному фонду России.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что суд оштрафовал ставропольского врача за поддельные рецепты на имя умершего.

Константин Соловьев