Бюджет Челябинской области на 2026 год пополнился на 50 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли изменения в закон о региональном бюджете на 2026 год. В регион поступили федеральные средства в размере 50,4 млн рублей, которые носят целевой характер, сообщает пресс-служба заксобрания.

Основную часть этих средств — 38,8 млн руб.— направят на обеспечение нуждающихся лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Еще 8,4 млн руб. пойдут на развитие региональной системы поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции. И 1,9 млн руб. передадут для проведения исследований в области медицины.

После изменений доходы бюджета на этот год составят 306,8 млрд руб., расходы — 382,4 млрд руб., дефицит — 75,6 млрд руб.

Виталина Ярховска