На АЗС Крыма в четверг направят 737,5 тонны топлива по сниженной цене

На 149 автозаправочных станций в Крыму в четверг поступит 737,5 т топлива, которое будет продаваться по цене не выше 100 руб. за литр. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 8:00 бензин АИ-95 в объеме 385 тонн начали реализовывать на АЗС сети «Атан». На заправках «Формулы» предусмотрена продажа 6 тонн АИ-92 и 6 тонн дизельного топлива.

В 14:00 к реализации топлива приступит сеть «Грифон»: на ее АЗС будет доступно по 14 тонн бензина АИ-92 и АИ-95. С 18:00 продажа начнется на заправках «ТЭС»: сеть получит 64 тонны АИ-92, 122 тонны АИ-95 и 126 тонн дизельного топлива.

Накануне на АЗС тех же четырех сетей было направлено 625 тонн топлива для реализации по сниженной цене.

Валерий Климов