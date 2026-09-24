Жителя Челябинской области осудили за оправдание терактов

Центральный окружной военный суд признал виновным 53-летнего жителя Челябинской области в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили администрировать сайты на два года, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

УФСБ установлено, что местный житель, являясь сторонником проукраинской идеологии, писал комментарии в интернете с призывом поддерживать деятельность организации, признанной террористической на территории РФ. Его задержали во время операции в мае этого года. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска