В Новороссийске опровергли строительство проматория «для превращения умерших в компост»

Власти Новороссийска опровергли сообщения о планах строительства в городе объекта для замораживания тел умерших в жидком азоте и последующей переработки останков. Проект с названием «Проматорий: от прощания к возрождению» предусматривает создание центра, который будет заниматься увековечением памяти об умерших домашних животных и психологической поддержкой их владельцев. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Поводом для публикаций о строительстве в городе необычного объекта стало распоряжение администрации Новороссийска об утверждении муниципального портфеля проектов. Документ был опубликован на сайте мэрии. В нем действительно значится проект «Проматорий: от прощания к возрождению».

Как пояснили в администрации, появившаяся в ряде региональных СМИ трактовка проекта не соответствует его содержанию. В частности, речь не идет о технологии замораживания тел умерших жидким азотом или об альтернативном способе захоронения людей.

Согласно муниципальному портфелю, проект планируется реализовать за счет внебюджетных средств. Сроки его реализации обозначены с октября 2026 года по май 2033 года.

Вячеслав Рыжков