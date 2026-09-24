Двое малолетних детей утонули в реке в Астраханской области

Накануне в Приволжском районе Астраханской области утонули двое малолетних детей. Тела братьев были обнаружены спасателями, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Астраханью утонули два брата 3 и 5 лет

Фото: Марина Окорокова Под Астраханью утонули два брата 3 и 5 лет

Фото: Марина Окорокова

По предварительным данным, мальчики ушли гулять, но в назначенное время не вернулись домой. Позже самокат и тело одного из детей были обнаружены на берегу реки. В ходе поисковых работ спасатели нашли тело второго мальчика.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Марина Окорокова