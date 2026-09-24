В районе Голубой бухты потушили лесной пожар на площади 2 га

В районе Голубой бухты ликвидировано лесное возгорание на территории 2 га. Пожар потушили около 02:10 мск 24 сентября, сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. В ликвидации огня участвовали 70 специалистов и 15 единиц техники.

Как сообщал глава Геленджика Алексей Богодистов, на утро была подана заявка на привлечение вертолета для тушения. Кроме того, сейчас лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» тушат еще одно возгорание в районе Голубой бухты — на примерной площади 0,2 га, также возникшее в 02:10 мск.

Алина Зорина