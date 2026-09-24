Строительство стало крупнейшей сферой занятости малых предприятий Дагестана

В январе—июне 2026 года на малых предприятиях Дагестана без микропредприятий было занято 18,15 тыс. человек. На строительство пришлось 3,3 тыс. работников, или 18,2% от их общей численности, следует из материалов Дагестанстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В торговле оптовой и розничной, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов были заняты 3,18 тыс. человек (17,5%). В здравоохранении и социальных услугах — 3,04 тыс. (16,7%). Таким образом, на эти три направления приходилось 52,4% занятых на малых предприятиях без микропредприятий.

В обрабатывающих производствах насчитывалось 2,68 тыс. работников (14,8%). В транспортировке и хранении были заняты 1,34 тыс. человек (7,4%), в административной деятельности и сопутствующих услугах — 1,13 тыс. (6,2%).

Данные сформированы на основе выборочных обследований малых предприятий без микропредприятий по форме №ПМ. Распределение работников произведено по виду экономической деятельности, указанному при регистрации предприятия.

Валерий Климов