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На предприятии в Динском районе потушили пожар после падения обломков БПЛА

В Динском районе Краснодарского края ликвидировали возгорание на территории одного из предприятий. Оно произошло из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пострадавших нет. К тушению пожара привлекали 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Алина Зорина

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