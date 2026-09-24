Северная Осетия получит 187 млн рублей на технику для школ

Северная Осетия получит 187 млн руб. на оснащение школ современным оборудованием. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Средства планируют направить на покупку ноутбуков, проекторов, интерактивных досок и другую технику, необходимую для учебного процесса.

«Мы продолжаем создавать комфортные условия для учебы и делаем занятия для ребят интереснее. Развитие материально-технической базы школ остаётся одним из приоритетов в сфере образования. Этой работе уделяем особое внимание», — отметил в сообщении Сергей Меняйло.

Константин Соловьев