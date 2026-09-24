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Северная Осетия получит 187 млн рублей на технику для школ

Северная Осетия получит 187 млн руб. на оснащение школ современным оборудованием. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Средства планируют направить на покупку ноутбуков, проекторов, интерактивных досок и другую технику, необходимую для учебного процесса.

«Мы продолжаем создавать комфортные условия для учебы и делаем занятия для ребят интереснее. Развитие материально-технической базы школ остаётся одним из приоритетов в сфере образования. Этой работе уделяем особое внимание», — отметил в сообщении Сергей Меняйло.

Константин Соловьев

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