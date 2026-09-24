Мэрия Магнитогорска должна выплатить 250 тыс. рублей укушенной собакой девочке

Суд в Магнитогорске взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб. в пользу девочки, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в июне этого года шестилетняя девочка гуляла под присмотром старшей сестры на детской площадке у дома на улице Панькова. Там на нее напала бездомная собака. Ребенок получил укушенные раны губы и щеки, рваную рану ушной раковины. В надзорном ведомстве сделали вывод, что ситуация стала возможной из-за ненадлежащего исполнения местными властями полномочий по организации отлова животных на территории города. Прокуратура обратилась в суд, прося возместить причиненный моральный вред. Суд удовлетворил требования, с администрации взыскано 250 тыс. руб. Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Виталина Ярховска