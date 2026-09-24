В Ставрополе отремонтировали девять лифтов за 30,2 млн рублей

В Ставрополе завершили капитальный ремонт девяти лифтов в пяти многоквартирных домах. Общая стоимость превысила 30,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы провели в десятиэтажных зданиях на улице Пирогова, 343 и 344, девятиэтажном доме на Пирогова, 681, а также в домах на Октябрьской, 188/2, и Чехова, 83. Во время ремонта заменили ключевые механические узлы: лебедку, электродвигатель, тяговые канаты, ограничитель скорости и направляющие. Кроме того, на объектах обновили систему управления и кабельную продукцию, установили новые кнопочные панели и освещение.

Константин Соловьев