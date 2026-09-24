Более 70 улиц Краснодара останутся без света 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, более 70 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С 08:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена на улицах: 1-я линия Нефтяников, 2-я линия Нефтяников, 1 Мая, 40 лет Победы, Базовская Дамба, Бершанской, Воровского, Комсомольская, Лузана, Новаторов, Садовая, Стахановская, Фадеева, Фестивальная, Шевченко. С 09:00 до 12:00 без света останется улица Бульварное Кольцо.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет на улицах: 1-й проезд Темрюкский, 1-й проезд Филатова, 2-й проезд Красных Зорь, 3-й проезд Достоевского, 3-й проезд Темрюкский, 9 Января и проезд 9 Января, Ильмовый переулок, проезды Ковтюха, Крымский, Новосельский, Пионерский, Плановый, переулки Почтовый, Рабочий, Сельский, Крестьянский, улицы Аляскинская, Артиллерийская, Воровского, Восходная, Вязовая, Главная, Головатого, Декабристов, Достоевского, Заполярная, Карасунская, Карла Маркса, Ковтюха, Коммунаров, Красная, Красноармейская, Красных Зорь, Красных Партизан, Крымская, Лазурная, Лесная, Магаданская, Майкопская, Окружная, Осипенко, Открытая, Панфилова, Пионерская, Победителей, Пригородная, Промышленная, Родниковая, Российская, Северная, Седина, Славянская, Сочинская, Стабильная, Степная, Таманская, Темрюкская, Толбухина, Тургенева, Чапаева, Чилимская, Юбилейная.

С 13:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах: Ильмовый переулок, проезд Крымский, Вишневая, Восходная, Вязовая, Главная, Кубанонабережная, Крымская, Малиновая, Открытая, Панфилова, Родниковая, Славянская, Сочинская, Юбилейная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина