Губернатор Кубани выделил Геленджику 250 млн рублей на изъятие земли и недвижимости

Администрация Краснодарского края направит 250 млн руб. из резервного фонда на софинансирование расходов Геленджика, связанных с изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. С соответствующим постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 23 сентября ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства предназначены для муниципального образования городской округ Геленджик на финансирование расходов, возникающих при изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в границах улиц Солидарской, Туристической и проспекта Геленджикского в Геленджике. Также из краевого бюджета будет финансироваться выплата возмещения за изымаемые земельные участки, расположенные на них объекты недвижимости и правообладателям.

Главным распорядителем средств определено министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Постановлением установлено, что результатом предоставления межбюджетного трансферта бюджету Геленджика является возмещение за изымаемые земельные участки и объекты недвижимости. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования установлен в размере не более 98,039215686%.

МинТЭК и ЖКХ края поручено обеспечить результативный и целевой характер использования выделенных средств. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Краснодарского края Евгения Пергуна.

Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Роман Лаврухин