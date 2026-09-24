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В Северной Осетии двое несовершеннолетних оказались в реанимации после ДТП

В Северной Осетии полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Происшествие случилось накануне, 23 сентября, в Алагире. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 потерял контроль над машиной и совершил наезд на двух пешеходов-подростков. Оба пострадавших доставлены в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы Владикавказа.

Константин Соловьев

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