В Туве медведь напал на туриста из Москвы во время рыбалки

В Тоджинском кожууне Республики Тыва медведь напал на туриста из Москвы и поколечил его. Об этом сообщает Госкомохотнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина вместе с другими туристами приехал на рыбалку на реку Большой Енисей. При этом группа проигнорировала запреты, введенные в регионе из-за медведей.

По предварительной информации, нападение произошло днем. Пострадавший находится в больнице с травмами лица, его жизни ничего не угрожает.

В Туве ранее был введен запрет на проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах был установлен режим повышенной готовности.

Как писал «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей в регионах Сибири зафиксирована в Красноярском крае. В регионе за последнее время от нападения хищников погибли шесть человек.

Александра Стрелкова