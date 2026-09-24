В Туве медведь напал на туриста из Москвы во время рыбалки
В Тоджинском кожууне Республики Тыва медведь напал на туриста из Москвы и поколечил его. Об этом сообщает Госкомохотнадзор.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По данным ведомства, мужчина вместе с другими туристами приехал на рыбалку на реку Большой Енисей. При этом группа проигнорировала запреты, введенные в регионе из-за медведей.
По предварительной информации, нападение произошло днем. Пострадавший находится в больнице с травмами лица, его жизни ничего не угрожает.
В Туве ранее был введен запрет на проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах был установлен режим повышенной готовности.
Как писал «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей в регионах Сибири зафиксирована в Красноярском крае. В регионе за последнее время от нападения хищников погибли шесть человек.