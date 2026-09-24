В районе Голубой бухты потушили лесной пожар

Лесное возгорание ликвидировали в районе Голубой бухты на территории 2 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лесное возгорание потушили около 02:10 мск 24 сентября. Ранее сообщалось, что пожар возник в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. В ликвидации огня участвовали 70 специалистов и были задействованы 15 единиц техники.

Как сообщал глава Геленджика Алексей Богодистов, на это утро была подана заявка на привлечение вертолета для тушения.

Кроме того, сейчас лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» тушат еще одно возгорание, возникшее в районе Голубой бухты, на примерной площади 0,2 га в 02:10 мск.

Алина Зорина