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В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

После столкновения с автомобилем в Челябинске погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла ночью 23 сентября около дома №15/1 на улице 40-летия Октября. Столкнулись автомобиль Lada Granta под управлением 28-летнего местного жителя и мотоцикл Suzuki S83, за рулем которого находился 68-летний горожанин. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска

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