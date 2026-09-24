В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

После столкновения с автомобилем в Челябинске погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла ночью 23 сентября около дома №15/1 на улице 40-летия Октября. Столкнулись автомобиль Lada Granta под управлением 28-летнего местного жителя и мотоцикл Suzuki S83, за рулем которого находился 68-летний горожанин. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска