В Краснодаре пройдут плановые отключения воды 24–25 сентября

В Краснодаре сегодня, 24 сентября, ограничат водоснабжение в несколько этапов. Об этом сообщает пресс-служба городского МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 8:00 до 17:00 вода будет отключена у абонентов на 40 лет Победы, 35 и 37. С 22:00 до 6:00 25 сентября без водоснабжения останутся жители Гагарина, 184, 186, 200, 202, 206, 210, 214; улица Воровского; Гоголя, 23, 30, 32, 41; Кирова, 41, 43, 45, 47а, 48, 50, 55, 57, 59, 60; Гимназическая, 33; Карасунская, 44, 56, 56а; Октябрьская, 107; Фрунзе, 61.

Отключение также затронет частный сектор по улице Кирова от улицы Карасунской до улицы Гимназической и частный сектор по улице Гоголя от улицы Октябрьской до улицы Фрунзе.

Константин Соловьев