На омских КФХ выявили незаконное применение пестицидов

Незаконное применение пестицидов выявила прокуратура в государственных природных зоологических заказниках регионального значения «Высокий увал» и «Степной» в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в заказниках некоторыми крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) на протяжении прошлого года использовались пестициды и агрохимикаты, относящиеся к I и II классам опасности.

При этом использование этих веществ запрещено либо возможно исключительно в случаях массового размножения вредителей сельского и лесного хозяйства. Кроме того, обработка полей не согласовывалась с министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

Руководителям КФХ были внесены представления, а также вынесены постановления о возбуждении в отношении них дел по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Двух представителей КФХ привлекли к дисциплинарной ответственности, пятерых обязали выплатить штраф в размере 75 тыс. руб.

Александра Стрелкова