Отопление включили в 72% школ и детских садов Екатеринбурга

В большинстве школ и детских садов Екатеринбурга уже появилось тепло — отопление включили более чем в 72% объектов, сообщили в городской администрации. Учреждения здравоохранения подключены примерно в таком же объеме.

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Тепло в остальных соцобъектах будут запускать вместе с жилыми домами. «На сегодняшний день подключены чуть более 500 домов, однако многие жильцы пока не видят в этом необходимости — погода позволяет. К концу сентября возможность подключения к теплу будет обеспечена для всего города»,— сказал заммэра Владимир Гейко.

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 15 сентября, полностью включить тепло во всех соцобъектах и домах планируется до 30 сентября. В связи с запуском отопления и проведением необходимых технических работ в городе возможны кратковременные отключения горячей воды.

Ирина Пичурина