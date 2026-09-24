Красноярский «Енисей» обыграл «Белогорье» в волейбольном Кубке легенд

Волейболисты «Енисея» одержали победу во втором матче Кубка легенд. Игры первого тура в группе А проходят в Красноярске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Хозяева 23 сентября обыграли белгородское «Белогорье» со счетом 3:1. В тот же день и с тем же счетом московское «Динамо» победило санкт-петербургский «Зенит». Первый тур в группе А завершится 24 сентября, второй пройдет в начале октября в Москве.

Как писал «Ъ-Сибирь», первый тур в группе Б прошел на этой неделе в Новосибирске. В этой группе с тремя победами лидирует новосибирский «Локомотив».

Валерий Лавский