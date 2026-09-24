В Севастополе бензин по QR-кодам будут продавать с 10:00 и 13:00

Правительство Севастополя сообщило об условиях продажи топлива на АЗС «ТЭС» и «АТАН» на завтра. Бензин на станциях будут отпускать по QR-кодам с ограничением до 20 литров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

На АЗС «ТЭС» по QR-кодам будут продавать бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-95 NP. Лимит составит 20 литров, цена на АИ-92 и АИ-95 — не выше 100 рублей за литр. Продажа бензина по кодам будет проходить с 13:00 до 19:00. Получившим QR-код необходимо заправиться в этот период. Дизельное топливо ДТ и ДТ NP будет доступно в свободной продаже с 9:00.

На «ТЭС» разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP — это топливо предназначено в том числе для работы домашних генераторов.

На восьми АЗС «АТАН» по QR-кодам с 10:00 будет доступен бензин АИ-95. Лимит также составит 20 литров, цена — не выше 100 рублей за литр. Из-за ограниченного количества топлива продажа по кодам будет проходить до 16:00. После этого времени отпуск бензина по QR-кодам прекратят. Заправка бензина в канистры на этих АЗС запрещена.

Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Если заявка была подана ранее, она остается активной. Новую заявку можно подать в любое время, однако она будет учтена уже при следующей выдаче кодов. Проверить наличие кода в боте необходимо до 22:30.

Власти также рекомендуют перед поездкой проверить карту наличия топлива, поскольку оно доступно не на всех АЗС.

Мария Удовик