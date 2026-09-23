В Самаре на Московском шоссе столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

Вечером 23 сентября в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Происшествие зафиксировано на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова.

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Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля BMW совершил опасный маневр и допустил столкновение с другими машинами. На момент съемки видео у немецкого авто не было номеров. В результате ДТП пострадали несколько человек. Официальных комментариев правоохранительных органов на данный момент нет.