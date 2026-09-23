Главные новости за 23 сентября. Кавказ

Президент России Владимир Путин представил Народному Собранию Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. В список вошли врио главы региона Федор Щукин, заместитель председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Самир Абдулхаликов.

Южный окружной суд огласил приговор уроженцам Кабардино-Балкарии Анзору Апажихову и Альберту Табухову, признав их виновными по ч.5 ст.33, ч.2 ст.208 (пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования), ч.2 ст.205.5 (участие в террористической организации) и ч.2 ст.208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Два инвестиционных проекта в сфере промышленности с общим объемом инвестиций в 3,4 млрд руб. планируется запустить в Дагестане до конца 2026 года. По словам врио министра промышленности и торговли Дагестана Абдулы Юсупова, в республиканский реестр входят восемь значимых отраслевых инвестиционных проектов общей стоимостью более 20 млрд руб.

В Кисловодске 24-25 сентября временно ограничат водоснабжение для 10,7 тыс. абонентов, включая жителей 206 улиц и переулков, двух поселков и 23 санаториев. Ограничения связаны с плановыми работами на Эшкаконском гидроузле.

К отопительному сезону 2026–2027 годов в Кабардино-Балкарии подготовлен аварийный запас материалов, оборудования и комплектующих для объектов энергетики на 95,4 млн руб.