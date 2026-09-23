Африканского студента в Екатеринбурге осудили за покушение на сбыт наркотиков

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии строгого режима гражданина Экваториальной Гвинеи Нгуема Афанга Жэма Энгонга за покушение на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Ранее осужденный учился на первом курсе одного из уральских вузов. По данным суда, молодой человек приехал в Россию для учебы и решил найти нелегальный заработок. Вечером 2 мая 2026 года сотрудники полиции остановили его для проверки документов возле дома на улице Кондратьева. При нем обнаружили несколько зип-пакетов с наркотическим веществом.

Полина Бабинцева