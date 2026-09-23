Главные новости за 23 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Защита бывшего владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве и организации проституции, попросила прекратить уголовное преследование в связи с получением им медали «За храбрость» II степени за участие в СВО. Соответствующее ходатайство подано в Октябрьский районный суд Краснодара, позицию прокурора по нему суд заслушает 7 октября.

Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение о взыскании около 8 млн руб. ущерба с бывшего атамана Тихорецкого районного казачьего общества, который без согласования передал коммерческой организации арендованные земли сельхозназначения. Инстанция указала, что прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию не освобождает от обязанности возместить ущерб, а срок исковой давности не пропущен.

Гипсокартонщики возглавили топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Краснодарском крае: с января по август 2026 года им в среднем предлагали 180 тыс. руб. в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались автомеханики со средней зарплатой 143,1 тыс. рублей (+43%), на третьем — бурильщики с 140 тыс. руб. (+14%), что аналитики связывают с дефицитом кадров в строительстве и на производстве.

В Усть-Лабинске Краснодарского края на территории нефтебазы произошло возгорание мусора на площади около 80 кв. м, по предварительным данным — во время демонтажа конструкций. Пожар ликвидирован, данных о пострадавших и серьезных разрушениях не поступало.

В результате шторма без электричества остались 13 населенных пунктов в Алуште и Бахчисарайском районе Крыма, где выпало максимальное количество осадков — 60 мм. Силы РСЧС продолжают мониторинг обстановки, в Главном управлении МЧС работает оперативный штаб, данных о других серьезных последствиях не поступало.

Кубанские предприятия с начала 2026 года погасили задолженность по заработной плате почти на 982 млн руб.и В отношении руководителей нескольких предприятий возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ, а участники заседания договорились усилить контроль за исполнением работодателями обязательств перед сотрудниками.