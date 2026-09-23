Главные новости за 23 сентября. Новороссийск

Более 100 случаев падения беспилотников зафиксировано на территории государственного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае с октября 2025 года. В 14 случаях падение БПЛА сопровождалось пожарами, общая площадь которых составила 71,7 га.

В Новороссийске за январь-август 2026 года аварийные службы ликвидировали 1,59 тыс. повреждений на сетях водоснабжения. Это около 78% от числа аварий, устраненных за весь 2025 год,— тогда было зафиксировано 2,03 тыс. повреждений.

С 23 сентября Екатерина Колокольцева назначена начальником Южной электронной таможни. Соответствующее решение принял руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев. Ранее она занимала должность первого заместителя начальника Новороссийской таможни.

Физический износ сетей водоснабжения Новороссийска составляет 63%. Общая протяженность коммунальной инфраструктуры достигает 813,53 км.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора выявило попадание сточных вод в ливневый коллектор с последующим стоком в Черное море в районе Мысхако под Новороссийском.