Главные новости за 23 сентября. Сочи

С 1 сентября в Сочи, а также в Краснодаре, Славянском и Темрюкском районах начали тестировать новую систему профилактики буллинга в школах. Кубань стала первым регионом России, где проходит этот эксперимент.

В Сочи суд оставил в силе приговор заведующему Центральным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Максиму Соболевскому, осужденному за превышение должностных полномочий. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения наказания и оставил решение Центрального районного суда без изменений.

ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило контракт на второй этап ремонта тоннеля №2А на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта». Работы выходят на завершающую стадию, движение планируется открыть в штатном режиме до 1 декабря 2026 года.

Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров.

С 09:00 до 23:00 в акватории морского порта Сочи проходят учебные гранатометания. Граждан просят сохранять спокойствие и не волноваться.