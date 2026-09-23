Свердловчанина приговорили к шести годам колонии за убийство сожительницы

Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии строгого режима 70-летнего жителя Полевского Василия Носова по делу об убийстве сожительницы, совершенном в 2012 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По версии следствия, сожительница передала Василию Носову 265 тыс. руб. на покупку автомобиля. Машину он не приобрел, а средства присвоил. После того как сожительница пригрозила обратиться в полицию, мужчина решил ее убить.

5 июля 2012 года мужчина напал на женщину и задушил ее. Затем он привязал тело цепью и утопил в Северском пруду в Полевском. Тело обнаружили через три дня рыбаки.

Суд признал Василия Носова виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и присвоении чужого имущества (ч. 2 ст. 160 УК РФ). После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск сына погибшей. С Носова взыскали 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 235 тыс. руб. материального ущерба.

Полина Бабинцева