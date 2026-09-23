«Роза Хутор» стал победителем всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России»

Курорт одержал победу в номинации «Индустрия туризма», подтвердив лидерство по въездному турпотоку и развитию инфраструктуры для зарубежных гостей среди других туристских объектов страны.

Фото: Владимир Клюшкин

В 2025 году количество иностранных туристов на «Роза Хутор» выросло на 60% по сравнению с 2024 годом. Победа в номинации «Индустрия туризма» — результат системной работы курорта по развитию экспорта туристических услуг.

Наличие прямого авиасообщения с государствами Персидского залива способствует росту интереса к российскому горному курорту со стороны туристов из арабских стран. «Роза Хутор» становится для них альтернативой традиционным направлениям отдыха — оманскому Салалу, турецкому Трабзону, курортам Грузии.

По данным собственного опроса «Роза Хутор», 93% гостей из стран Персидского залива хотели бы вернуться на российский курорт. Среди главных факторов его привлекательности они отмечают мягкий климат без изнуряющей жары, чистый горный воздух, разнообразную гастрономию, развитую инфраструктуру.

Курорт развивает сервисы с учетом языковых и культурных особенностей гостей. Например, версия сайта курорта доступна на английском и арабском языках, а новости и актуальная информация представлены в веб-интерфейсе на английском, арабском, китайском. В ключевых зонах «Роза Хутор» работает система нейросетевого перевода, поддерживающая 10 языков. Она помогает гостям общаться с сотрудниками курорта без языковых барьеров. Карта курорта переведена на английский, арабский и содержит информацию о ресторанах с блюдами, соответствующими запросам гостей из стран Персидского залива. Отель «Эрбелия от Васта» одним из первых в России получил сертификат Роскачества Muslim Friendly, подтвердив соответствие стандартам приёма гостей из арабских стран.

«Роза Хутор» последовательно развивает присутствие на международных туристических рынках, представляя возможности курорта на ключевых зарубежных площадках, в том числе — в составе объединённого бренда Discover Russia. В январе 2026 года курорт посетили представители двух туристических ассоциаций Турции. В ходе визита обсуждались перспективы развития организованного туризма и возможности включения «Роза Хутор» в программы для турецких путешественников.

По итогам 2025 года количество иностранных гостей на «Роза Хутор» увеличилось на 60% — до более чем 14,3 тысячи человек против 9,2 тысячи в 2024 году. Весной 2026 года война в Персидском заливе затормозила этот рост на несколько месяцев, — это вызвало и повышение цен на авиатопливо, и изменение и удорожание маршрутов, так как небо над Аравийским полуостровом и Ираном тогда оставалось закрытым достаточно долго. Постепенно, с относительным затишьем на Ближнем Востоке, рейсы восстанавливаются. Арабские туроператоры и самостоятельные иностранные туристы возвращаются в Сочи.

«Мы последовательно превращаем российский горный курорт в международный туристический продукт. Экспорт услуг измеряется не только количеством иностранных гостей, но и способностью удерживать спрос в сложной внешней среде”. — отмечает заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев. — “В 2026 году несмотря на четырехкратное снижение прямого потока гостей из государств Персидского залива в аэропорт Сочи, доля «Роза Хутор» в этом потоке выросла с 43% до 77%. Это результат системной работы с рынком, партнёрами, качеством сервиса. Мы не просто приглашаем гостя в Россию, а создаём комфортную среду: от информации на языке гостя и учёта культурных особенностей до удобных способов расчёта и цифровых сервисов. Активно продвигаем отдых в России и на «Роза Хутор» среди китайских туристов. Благодаря современной инфраструктуре, широкому выбору трасс и присутствию международных гостиничных брендов сочинские горные курорты могут достойно конкурировать с горнолыжными комплексами Японии или Европы. В марте 2026 года прошел фам-трип для представителей китайской туриндустрии. На фестиваль New Star Weekend, который состоится 24-27 сентября, приедут блогеры из КНР. Мы адаптируем не только предложение, но и каналы коммуникации, например, через мессенджер WeChat».

Помимо государств Персидского залива в фокусе международного развития «Роза Хутор» находятся Саудовская Аравия, Иордания, Индия, Малайзия, Южная Корея и страны СНГ.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295

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