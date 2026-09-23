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В районе Голубой Бухты произошел пожар после падения обломков БПЛА

В лесном массиве в районе микрорайона Голубая Бухта произошло возгорание в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает глава Геленджика Алексей Богодистов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте работают пожарные и оперативные службы. Из-за сильного ветра специалисты принимают меры, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения.

По предварительным данным, объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет. В тушении задействованы 30 человек и шесть единиц техники.

Наталья Белоштейн

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