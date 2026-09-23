В Дагестане могут ужесточить ответственность инвесторов за срыв проектов

В Дагестане обсудили реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам врио вице-премьера, главы министерства имущества РД Заура Эминова, крупные инвестпроекты уже приносят конкретные результаты: создаются производственные мощности, закладываются сады и виноградники, развиваются энергетика и логистика. При этом часть проектов нуждается в адресном сопровождении, а по отдельным площадкам предстоит завершить процедуры прекращения их реализации и возврата земли.

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов отметил, что ряд проектов не реализуется, и в большинстве случаев причиной является недобросовестность их инициаторов. В связи с этим он предложил ужесточить ответственность инвесторов за нарушение сроков по их вине. К примеру, с помощью увеличения доли собственных средств инвестора на начальном этапе — с 10% до 20%. По словам Магомеда Рамазанова, это позволит снизить риски появления финансово неподготовленных проектов. В качестве примера глава правительства привел 11 проектов, которые сегодня остаются нереализованными.

Помимо этого, премьер-министр предложил пересмотреть условия предоставления государственной земли под строительство многоквартирных домов, чтобы эффективнее распоряжаться земельными ресурсами республики.

Для добросовестных инвесторов, как отмечается, условия реализации и развития проектов планируется сохранить.

Константин Соловьев