Во Владикавказе задержали подозреваемую в аферах на 12 млн рублей и хищении Porsche

Сотрудники полиции во Владикавказе задержали 36-летнюю гражданку одного из государств Закавказья, которую подозревают в серии мошенничеств с ущербом более 14 млн руб. Об этом сообщили в УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, фигурантка, временно проживавшая во Владикавказе, представлялась индивидуальным предпринимателем, оказывающим ремонтно-отделочные услуги. Под видом прораба и дизайнера она заключала с горожанами договоры на ремонт «под ключ», получала авансы и деньги на покупку стройматериалов, после чего либо не приступала к работам, либо выполняла их некачественно и переставала выходить на связь.

Потерпевшими признаны девять жителей Северной Осетии. Сумма ущерба по этим эпизодам превысила 12 млн руб., размер переданных подозреваемой средств составлял от 770 тыс. до 4,1 млн руб.

Кроме того, по версии следствия, подозреваемая незаконно переоформила на себя автомобиль Porsche Panamera GTS стоимостью около 2 млн руб. Ранее машина была оформлена на жителя Владикавказа в качестве гарантии возврата займа. Автомобиль изъят.

Следственные подразделения отделов полиции №2 и №3 УМВД России по Владикавказу возбудили уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемая задержана и помещена в центр временного содержания иностранных граждан.

Наталья Белоштейн