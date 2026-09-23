Роскачество назвало игристые вина перспективой для Саратовской области

Роскачество считает перспективным направлением для Саратовской области производство игристых вин. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на руководителя «Винного гида России» ведомства Олесю Латышеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По ее словам, местные технологии виноградарства предполагают раннюю уборку при невысоких сахарах и высокой кислотности. Этот фактор, а также спрос и практика Самарской и Волгоградской областей указывают на потенциал региона в производстве петнатов и вин классическим методом. Подходят в том числе гибридные сорта, например «фиолетовый ранний».

С 2023 года по август 2026-го в Саратовской области вино на продажу не производили. Сырье с местных виноградников отправляют на переработку на винодельню «Гусевъ» в Волгоградской области. Еще одна винодельня, «Расково», готовится получить лицензию. Виноградо-винодельческую зону в регионе утвердили в 2025 году, сейчас зарегистрировано 12,2 га плодоносящих виноградников.

Нина Шевченко