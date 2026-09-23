СКР возбудил дело после нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге

Подростки избили мужчину во дворе жилого дома в Екатеринбурге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Видео с инцидентом накануне появилось в социальных сетях. На записи видно, как трое подростков набросились на мужчину, повалили его на землю и нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Борису Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Полина Бабинцева