СКР возбудил дело после нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
Подростки избили мужчину во дворе жилого дома в Екатеринбурге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Видео с инцидентом накануне появилось в социальных сетях. На записи видно, как трое подростков набросились на мужчину, повалили его на землю и нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Борису Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.