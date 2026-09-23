Производственный комплекс в Черкесске выставлен на торги за 150 млн рублей

В рамках процедуры банкротства Муссы Харцызова на торги выставлен производственный комплекс в Черкесске площадью 3609,8 кв. м с земельным участком 6175 кв. м — стартовая цена составляет 150 млн рублей. Сообщение о торгах опубликовано на портале «ЭТП».

Объект расположен по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Свободы, д. 62. В состав лота входят здание площадью 3609,8 кв. м (кадастровый номер 09:04:0101012:349) и земельный участок площадью 6175 кв. м, который будет выделен из участка с кадастровым номером 09:04:0101038:33. В границы лота включён отдельный земельный участок под складом и цехом фасовки без участков общего пользования.

Территория полностью подключена к инженерным сетям: газу, воде, канализации и электричеству. Объект огорожен забором, оборудован системой видеонаблюдения, территория асфальтирована. Комплекс расположен на оживлённой улице с активным транспортным потоком. Расстояние до аэропорта Кавказских Минеральных Вод составляет 93 км, до аэропорта Нальчика — 187 км; из города осуществляются прямые автобусные рейсы до Москвы и Ставрополя.

Продавец апеллирует к макроэкономическому потенциалу региона: с развитием Шёлкового и Персидского коридоров и ростом товарных потоков из Китая, Индии, Египта, Ирана и ОАЭ прогнозируется увеличение спроса на складские помещения и логистическую инфраструктуру. Инвесторам предлагается приобрести объект до роста цен на фоне изменения глобальных торговых цепочек.

Собственником активов является Харцызов Мусса Рашидович — генеральный директор и единственный владелец действующего ООО «Смартик» (Республика Калмыкия, г. Элиста). Компания специализируется на розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами и насчитывает 11 сотрудников. По данным финансовой отчётности за 2025 год, выручка предприятия составила 233 млн рублей.

Ранее Харцызов занимал руководящие должности в ныне ликвидированных организациях: был председателем Карачаево-Черкесского общества больных гемофилией и совладельцем сельскохозяйственного снабженческо-сбытового кооператива «Лидер».

Тат Гаспарян