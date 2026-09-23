Два новых технопарка появятся в Нижегородской области в 2029 году

Технопарки «Цех 2.0» и «Боголюбов» построят в Дзержинске и Нижнем Новгороде, их планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Цех 2.0» появится в особой экономической зоне «Кулибин». Специализацией технопарка станет станкостроение и металлообработка, он вместит 12 резидентов. Инвестиции в проект ООО «Инструмент холдинг» оцениваются в 1 млрд руб.

Технопарк «Боголюбов» разместят на площадке научно-технологического центра «Квантовая долина», он будет специализироваться на компьютерных разработках и производстве электронного оборудования. ООО «Артпроект» вложит в создание технопарка более 1 млрд руб., в здании разместят свыше 20 резидентов, отметил Егор Поляков.

На создание технопарков Нижегородская область получит 800 млн руб. из федерального бюджета в виде субсидий.

Сейчас в Нижегородской области действуют девять технопарков, особая экономическая зона «Кулибин» и три территории опережающего развития с преференциальными условиями налогообложения.

Владимир Зубарев