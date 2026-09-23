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На содержание дорог в Ивантеевском районе под Саратовом направят 102,4 млн

Дирекция дорожного хозяйства Саратовской области ищет подрядчика, который будет содержать дороги в Ивантеевском районе. Начальная максимальная цена контракта составляет 102,4 млн руб.

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Согласно документации, речь идет о девяти дорожных участках общей протяженностью почти 124 км. Содержать требуется автоподъезд к Ивантеевке, дороги по направлению в Раевку и Бартеневку, а также трассы «Ивантеевка — Ивановка — Горелый Гай — Яблоновый Гай — Канаевка — ж/д ст. Клевенка», «Ивантеевка — Чернава — Восточный». В самой Ивантеевке работы будут проходить на улицах Зеленой и Мелиоратов.

Контракт будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028-го. Заявки на участие в закупке принимают до 9 октября.

Нина Шевченко