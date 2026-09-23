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Суд оштрафовал ставропольского врача за поддельные рецепты на имя умершего

В Ставропольском районе суд вынес приговор участковому врачу-терапевту одного из сел. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что осужденная заполнила рецептурные бланки на имя умершего для получения лекарственного препарата, содержащего психотропное вещество. Свою вину врач признала полностью. С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимой суд назначил ей штраф в 70 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев

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