Суд оштрафовал ставропольского врача за поддельные рецепты на имя умершего
В Ставропольском районе суд вынес приговор участковому врачу-терапевту одного из сел. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Из материалов дела следует, что осужденная заполнила рецептурные бланки на имя умершего для получения лекарственного препарата, содержащего психотропное вещество. Свою вину врач признала полностью. С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимой суд назначил ей штраф в 70 тыс. руб.
Приговор вступил в законную силу.