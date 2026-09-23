В Дагестане за мошенничество на 45 млн рублей осужденному назначили реальный срок

Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан заменила условное наказание на реальное для местного жителя, осужденного за мошенничество на 44,9 млн руб. Фигурант получил три года колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил Ленинский районный суд Махачкалы, осужденный под предлогом строительства многоквартирного дома на ул. Даниялова привлекал граждан в жилищно-строительный кооператив «Крепость», обещая предоставить им квартиры после завершения строительства. При этом, как указал суд, необходимой разрешительной документации на строительство не было.

В 2016-2021 годах фигурант получил от людей 44,8 млн руб. по договорам участия в паевом строительстве. Экспертиза установила, что построенный объект не соответствовал проектной документации, требованиям безопасности и сейсмическим нормам. Впоследствии строение было признано самовольной постройкой и подлежало сносу.

Первоначально Ленинский районный суд Махачкалы назначил обвиняемому три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана отменила условное осуждение и назначила подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Наталья Белоштейн