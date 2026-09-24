«Зенит» зазвучит в рок-обработке

Баскетбольный «Зенит» презентовал команду на новый сезон, который она начнет в пятницу матчем чемпионата Единой лиги ВТБ против «Уралмаша» на «КСК Арене». На мероприятии, прошедшем в загородном комплексе «Репино Ленинское», звучала тема рок-музыки. Именно в стиле рока планирует играть клуб из города на Неве. Заодно надо постараться улучшить результаты, потому что в прошлом сезоне не удалось выиграть ничего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетбольный «Зенит» презентовал команду на новый сезон. Новый тренер команды Душко Иванович

Фото: баскетбольный клуб “Зенит” Баскетбольный «Зенит» презентовал команду на новый сезон. Новый тренер команды Душко Иванович

Фото: баскетбольный клуб “Зенит”

У «Зенита» новый тренер — черногорский специалист Душко Иванович, хорошо известный в Европе. Он сменил в петербургском клубе серба Деяна Радоньича. Тот возглавил сине-бело-голубых в начале прошлого года, довел до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, но там клуб неожиданно проиграл «УИНКСу» 3–4, ведя по ходу серии 3–1. Радоньича сняли, «Зенит» доигрывал сезон под руководством белорусского специалиста Ростислава Вергуна, но не смог занять даже третьего места. В борьбе за этот приз петербуржцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубани» 2–3, хотя выиграли первые два матча. Прошлый сезон был богат на тренерские отставки в «Зените»: в начале года был уволен словенский тренер Александер Секулич, возглавивший команду летом. А по окончании сезона «полетели головы» и в руководстве: поста генерального директора лишился Александр Церковный, проработавший в клубе восемь лет и сделавший его, как считают некоторые, второй силой в российском мужском баскетболе после ЦСКА. Во всяком случае, при Церковном «Зенит» выиграл первые титулы: в Единой лиге ВТБ, взял Кубок России, два Суперкубка России.

И вот теперь решено забыть о «наследии прошлого», взять новый курс, приглашен новый тренер. Он, кстати, стал героем предсезонного ролика, продемонстрированного во время презентации «Зенита». По сюжету, Душко Иванович — ему, кстати, 69 лет, хотя он выглядит примерно на 55, особенно в кепке и с хвостиком — выбирает, какого музыкального направления будет придерживаться команда в новом сезоне. Классика, рэп, джаз, народная музыка вычеркиваются. Иванович мучительно размышляет, и тут на экране появляется Александр Медведев, председатель совета директоров БК «Зенит» в байкерской куртке, со шлемом в руке и говорит: «Ты все правильно чувствуешь, Душко, мы будет играть рок!»

Как рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад» сам господин Медведев, накануне прошлых сезонов выпускались ролики БК «Зенит» с различными лейтмотивами: «Городская среда», «Алхимия», «АйТи технологии». Теперь за направление выбрана рок-музыка, потому что Ленинград — родина знаменитого рок-клуба, располагавшегося на Рубинштейна, 13, а сезон в Единой лиге ВТБ 13-й по счету. Еще потому, что рок-музыка понятна всем, легендарные группы «Кино», «Алиса», «Наутилус Помпилиус», «Король и Шут» пользовались популярностью у людей разных возрастов — от молодежи до «ветеранов партии». И хорошо бы, чтобы баскетбольная команда играла так же четко и слаженно, как делали эти коллективы. Рок — не только саундтрек нового сезона, но и пульс «Зенита», дали понять организаторы презентации: удар мяча — как ритм, скрип кроссовок — как гитарный рифф, а каждый бросок — как мощный аккорд, который отзовется в зале и поднимет публику на ноги.

К слову, по количеству зрителей на домашних матчах «Зенит» по итогам прошедшего сезона — рекордсмен баскетбольной лиги, по коммерческим успехам — тоже. Об этом на презентации не забыли упомянуть. Про спортивные результаты скромно умолчали по понятным причинам. Как и о результатах предсезонных матчей. Среди них было мало победных. Разве что Александр Медведев, произнося речь, сказал: «Будем считать, дескать, что все поражения "Зенит" потерпел на "предсезонке"».

Команда изменила состав примерно на треть. Пришли четыре новых игрока: разыгрывающий Нэйт Мэйсон, защитник Айк Ирэбу, форвард Крис Ледлум. Все — американцы. В «Зенит» также вернулся защитник Дмитрий Кулагин, выступавший в последние годы за «УНИКС». Как изменилась игра сине-бело-голубых, зрителям только предстоит узнать. Как выразился все тот же Александр Медведев, «рок-н-ролл жив, а мы еще нет», пора это исправлять баскетбольному «Зениту».

«Клуб ставит перед собой амбициозные цели и четкие задачи,— сказал главный тренер команды Душко Иванович.— Мы осознаем ответственность перед болельщиками, поэтому стремимся становиться лучше с каждым днем и упорно работаем ради достижения результатов. Я верю в наших игроков — в тех ребят, которые выходят на площадку. У нас молодая команда, усиленная опытными игроками, которые помогают создавать позитивную атмосферу в раздевалке. Одного таланта недостаточно: результат достигается благодаря командной работе. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться нашей общей цели в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ».

Кирилл Легков