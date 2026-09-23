В Ставрополе экс-командира отделения МЧС обвинили в мошенничестве с зарплатой

Бывшего командира отделения одной из пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Ставропольскому краю обвинили в мошенничестве с бюджетными выплатами на сумму более 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023-2025 годах обвиняемый договорился с начальником пожарно-спасательной части о том, что за денежное вознаграждение сможет не выходить на службу. При этом он продолжал получать предусмотренные выплаты.

Следствие считает, что таким образом из бюджета краевого управления МЧС было похищено более 1,4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие заявило о сборе достаточной доказательственной базы и направило дело в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн