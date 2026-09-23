В Екатеринбурге составили цифровой портрет участника фестиваля молодежи

Компания МТС проанализировала аудиторию Международного фестиваля молодежи (МФМ), прошедшего в Екатеринбурге в сентябре 2026 года. С помощью платформы «Геоэффект» компания составила цифровой портрет типичного гостя мероприятия. Им оказался студент в возрасте 18–24 лет, прибывший из стран СНГ или Азии, ведущий здоровый образ жизни и предпочитающий экономичные варианты отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Согласно обезличенным данным, 50,3% участников фестиваля стали мужчины, 49,7% — женщины. Основную часть их расходов (около 26%) составили траты на стритфуд, еще 5,5% ушли на транспорт, а 2% — на покупки в торговых точках комплекса.

По данным сервиса «Броневик», большинство участников выбирали бюджетное жилье: более половины бронировали трехзвездочные отели, 13% — четырехзвездочные, 4% — пятизвездочные. На отели пришлось 47% всех бронирований, на апартаменты — 28%, на мини-отели — 13%.

Среди зарубежных гостей лидировали Китай (6,5%), Индия (5,9%) и Гонконг (5,8%). Из стран СНГ больше всего прибыли участники из Таджикистана (5,2%), Казахстана (5,1%) и Кыргызстана (4,9%). В российской аудитории доминировали жители Свердловской области (более 55%), Москвы (около 15%), а также Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Татарстана (по 6%). Всего фестиваль посетили представители 191 страны и 79 регионов России.

Директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров отметил, что молодежь является наиболее требовательной к технологиям аудиторией. На МФМ-2026 компания представила связь 5G и первую российскую игровую приставку Fog Play со встроенным ИИ. «Big Data, которая помогла нам составить цифровой портрет гостя фестиваля, логично встраивается в ряд полезных технологичных сервисов, которые мы активно используем – благодаря ей можно лучше понимать потребности гостей и готовить городскую инфраструктуру к новым масштабным мероприятиям»,– отметил Андрей Елизаров.

Алексей Буров