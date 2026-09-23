В Свердловской области за купальный сезон погибли 37 человек

В Свердловской области за купальный сезон, который продолжался с 16 мая по 31 августа, на водоемах погибли 37 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя регионального управления МЧС Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Купальный сезон у нас начался 16 мая и завершился 31 августа. За этот период произошло 38 происшествий на воде, в которых погибли 37 человек, в том числе шестеро детей. В прошлом году погибли 38 человек, среди них было семь детей. Если брать статистику за год, общая картина у нас немного хуже, чем в прошлом году: 42 погибших против 40 в прошлом году»,— сообщил господин Морозов.

По его словам, основной причиной гибели людей на воде остается алкогольное опьянение — примерно 60% случаев. Среди других причин — неосторожность во время рыбалки и несоблюдение правил безопасности при эксплуатации маломерных судов и сапбордов.

При этом, по словам Алексея Морозова, за последние пять лет количество погибших на воде в регионе в среднем сократилось на 20–30%.

Полина Бабинцева