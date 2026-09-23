Суд под Саратовом рассмотрит дело о попытке сбыта более 6 кг наркотиков
Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ обвиняют двух саратовцев, сообщили в региональной прокуратуре.
Энгельсский райсуд рассмотрит дело о покушении на сбыт более 6 кг наркотиков
Фото: УМВД России по Пензенской области
Следствие полагает, что с ноября 2024-го по май 2026 года фигуранты получали крупные партии наркотических средств, перевозили, хранили и фасовали их у себя дома в Энгельсе. После этого мужчины раскладывали вещества по тайникам для передачи другим участникам ОПГ и последующего сбыта.
Противоправную деятельность прекратили правоохранители в мае 2026 года. В тайниках и квартире обвиняемых было найдено и изъято более шести кг наркотиков.