На Урале будут судить начальника котельной ЖКУ Минобороны за хищение топлива

В Екатеринбурге военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника котельной жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Антона Панова. Он обвиняется в присвоении имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Установлено, что в 2025–2026 годах Антон Панов контролировал приемку твердого топлива, поставлявшегося по госконтракту для отопления жилых домов военного городка в Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый предоставил недостоверные сведения об объемах фактически поступившего топлива, в результате чего было нарушено бесперебойное теплоснабжение жилых домов военного городка. Своими действиями начальник котельной причинил ущерб Минобороны России в особо крупном размере.

Кроме того, следствием установлено, что в 2025 году Антон Панов организовал трудоустройство двух человек, которые фактически не исполняли свои обязанности. Им начислили более 1,5 млн руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Суд избрал Антону Панову меру пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения возмещения ущерба на его имущество наложен арест на сумму более 8,4 млн руб.

Расследование уголовного дела завершено, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева