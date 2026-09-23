Расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличили почти до 100 млрд рублей

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год увеличили на 8,72 млрд руб., главным образом за счет поступлений из вышестоящих бюджетов на строительство метро (8,16 млрд руб.). С учетом изменений доходы составили 77,12 млрд руб., расходы — 99,84 млрд руб. Дефицит не изменился — 3,05 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Допрасходы на строительство метро пойдут на продление линии в Сормовском районе, рассказал на заседании гордумы директор департамента финансов Юрий Мочалкин.

Еще почти 92 млн руб. направят на выкуп нежилых помещений для освобождения площадки под строительство метро в Сормове.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область получила очередной транш казначейского инфраструктурного кредита на строительство метро: в августе за счет этого региональный бюджет увеличили на 14,5 млрд руб.

В Нижнем Новгороде продлевают метро в нагорной (до площади Сенной) и заречной (до станции «Сормовская») частях города. Стоимость строительства двух станций в сторону Сенной достигла почти 48 млрд руб., последний названный срок завершения строительства — первое полугодие 2027 года. В заречной части строительство еще не начали: муниципальный заказчик ГУММиД рассчитывает получить заключение госэкспертизы до конца сентября 2026 года. Стоимость строительства оценивается в 19,4 млрд руб., срок его завершения перенесли с конца 2026 на конец 2029 года.

Галина Шамберина