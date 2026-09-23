Экс-руководителя контрактной службы астраханской больницы осудили за подкуп

Суд приговорил к одному году колонии исправительной колонии общего режима экс-руководителя контрактной службы Ахтубинской районной больницы. Женщину признали виновной в подкупе (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководителя контрактной службы Ахтубинской районной больницы признали виновной в подкупе

Фото: ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» Экс-руководителя контрактной службы Ахтубинской районной больницы признали виновной в подкупе

Фото: ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

По данным следствия, в период с ноября 2022-го по июнь 2023 года осужденная договорилась с представителем коммерческой организации предоставлять фирме преимущество в заключении гражданско-правовых договоров и госконтрактов на поставку медизделий. Фигурантка готовила документы и объясняла руководству больницы, почему необходимо заключать договоры с конкретной организацией. За это от ее представителя женщина получила в общей сложности 220 тыс. руб.

Суд также приговорил экс-руководителя контрактного отдела к штрафу в 880 тыс. руб.

Марина Окорокова